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Происшествия

11 ударов топором по голове не смогли лишить жизни москвича

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Необычный инцидент произошел в столице России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Происшествие случилось в Москве, на Коптевской улице. Молодого парня 11 раз ударил топором 22-летний житель Москвы. Его сообщницей, как собственно и зачинщицей преступления, стала его же девушка - 19-летняя москвичка, которая была знакома с пострадавшим ранее.

Больше недели пара следила за своей жертвой.  После нападения злоумышленники отобрали у избитого телефон и скрылись с места происшествия. 

На данный момент пострадавший находится в больнице, а подозреваемые в нападении задержаны. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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