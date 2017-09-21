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Политика и экономика

Глава МИД КНДР резко ответил на угрозы Трампа

Президент США, выступая на ГА ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР
Фото: AFP Фото: AFP
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, прибыв в среду в Нью-Йорк для участия в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, резко отреагировал на угрозу президента США Дональда Трампа полностью уничтожить КНДР в случае угрозы для Вашингтона и его союзников, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на ТАСС.

Во вторник Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР. "Если он думал, что может напугать нас этим собачьим лаем, то это действительно собачий сон", - цитирует главу северокорейской дипломатии агентство Рёнхап.

Агентство отмечает, что дипломат использовал игру слов, связанную с корейским вариантом пословицы "собака лает - караван идет". В корейском языке выражение "собачий сон" означает нечто бессмысленное, абсурдное.

Как ожидается, Ли Ён Хо в Нью-Йорке проведет встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем. Выступление дипломата КНДР в ООН запланировано на 22 сентября.

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