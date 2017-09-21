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Общество

К Земле летит астероид 2012 ТС 4, который вдвое больше Челябинского метеорита

Астероид приблизится к нашей планете 12 октября
Фото: novorosinform.org Фото: novorosinform.org
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Как сообщают исследователи космоса, к нашей планете приближается астероид 2012 ТС 4. По их расчетам, космическое тело диаметром около 40 метров пролетит в 44 880 километрах от Земли, что в 10 раз ближе, чем расположена Луна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Эксперты также уточняют, что астероид приблизится к нашей планете 12 октября в 7:42 по уральскому времени.

По словам ученых, скорость небесного тела, которое по сравнению с другими ТС 4, считается небольшим, превышает 27 тысяч километров в час.

При этом специалисты подчеркивают, что надвигающийся на Землю астероид вдвое больше Челябинского метеорита.

Как известно, метеорит «Челябинск» вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года. На высоте около 30-50 км космическое тело разрушилось на многочисленные фрагменты, которые разлетелись по территории Челябинской области.

Один их фрагментов, масса которого составляет более полутонны, хранится в Челябинском краеведческом музее.

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