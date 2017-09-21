На центральной площади Владивостока пройдет генеральная репетиция танцевального флешмоба

Подготовка к празднованию Дня тигра

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Завтра, 22 сентября, в 18 часов на набережной Цесаревича состоится очередная репетиция танцевального флешмоба ко Дню тигра, а генеральная репетиция пройдет в субботу, 23 сентября, в то же время – с 18 до 20 часов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Принять участие во флешмобе могут все желающие. Участники мероприятия будут разучивать движения и отрабатывать слаженность в работе.

Кроме того, 23 сентября на главной сцене предстоящего праздника пройдет саундчек (процесс настройки звукового оборудования и аппаратуры, а также проверка звука) музыкальных коллективов, которые выступят перед жителями и гостями Владивостока в воскресенье, 24 сентября, в 18:30.

Напомним, каждый год в четвертое воскресенье сентября жители Владивостока отмечают День тигра. Идея проведения этого экологического праздника возникла в 2000 году. Целью Дня тигра стало стремление привлечь жителей всей планеты задуматься о необходимости сохранения на Земле такого редкого представителя семейства кошачьих, как амурский тигр.