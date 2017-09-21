В Санкт-Петербурге трое мужчин внезапно упали замертво

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

В культурной столице России произошел необычный инцидент, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Трагедия случилась на улице Ярослава Гашека в Петербурге. По улице двигались три молодых парня, которые по неизвестным пока причинам в какой-то момент внезапно упали на землю. Кожа парней моментально посинела. К моменту прибытия сотрудников скорой помощи помочь одному из них уже было нечем - молодой человек скончался. Остальных участников инцидента госпитализировали в критическом состоянии.

Причины случившегося еще предстоит выяснять специалистам. Есть предположение, что происшествие случилось по вине наркотических средств.

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