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Культура

10 лет назад во Владивостоке был открыт памятник приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов

Памятник создавался на средства ветеранов, родственников и друзей военнослужащих
Фото: thesis.od.ua Фото: thesis.od.ua
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

22 сентября во Владивостоке состоится памятное мероприятие, посвященное 10-летию со дня открытия в городе памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В парке Победы (проспект 100-летия Владивостока, 103) в этот день соберутся ветераны локальных войн и военных конфликтов, родственники и друзья погибших, студенты и общественность. Они вспомнят тех, кто не вернулся с поля боя, и возложат к памятнику цветы.

«Этот памятник стал для нас за эти году по-настоящему святым местом, - подчеркнул Сергей Кондратенко, председатель совета ветеранов Владивостока. - Благодаря его открытию у матерей, вдов, детей и друзей погибших героев появилась возможность поклониться их подвигу и возложить к памятнику цветы».

Напомним, что 11 декабря 2004 года во Владивостоке у Дома молодёжи был открыт закладной камень будущего памятника. Сам макет памятника долго обсуждался с ветеранами. В итоге было принято окончательное решение и отлита скульптура вышедшего из боя воина, держащего в руках автомат и жетоны с личными номерами погибших товарищей.

Отметим, что памятник создавался на средства ветеранов, родственников и друзей военнослужащих, сотрудников МВД и просто неравнодушных владивостокцев. Помощь в строительстве, которое проходило в 2007 году, оказал глава Владивостока Игорь Пушкарёв, тогда представлявший Приморский край в Совете Федерации.

Памятное мероприятие, посвященное 10-летию со дня открытия памятника, начнётся в 13 часов.

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