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Общество

Ближайшие выходные в Приморье будут дождливыми и солнечными

Во Владивостоке ожидается теплый воскресный день
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

В эти выходные дни погода в Приморском крае будет переменчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В субботу в крае ожидаются кратковременные дожди. В воскресенье на большей части края гребень антициклона обусловит погоду без осадков, небольшие дожди возможны лишь на севере края.

Ночной фон температур воздуха будет в пределах +4…+16 °С. Днем будет +18…+26 °С, в воскресенье на 2–4 градуса выше, до +28 °С.

Во Владивостоке в субботу ночью пройдет дождь, днём прояснит. Ночные температуры воздуха не опустятся ниже +14…+17 °С. Днем воздух прогреется до +20…+22 °С, воскресный день будет еще на 1–2 градуса теплее.

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