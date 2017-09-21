Легковушку погребло под овощами в ДТП под Владивостоком

В больницу отправили двух пострадавших

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Легковой автомобиль Nissan Note погребло под овощами в ДТП с участием грузовика на трассе Седанка-Патрокл под Владивостоком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vl-crime. Известно, что габаритное авто, груженое картофелем и томатами, двигалось в сторону Снеговой Пади.

По свидетельствам очевидцев, на повороте машину занесло и грузовик упал на Nissan Note, шедший в сторону Трассы Седанка-Патрокл. На легковой автомобиль из кузова грузовика высыпалось огромное количество овощей. Водитель легковушки получил травмы, его госпитализировали.

После этого, как рассказывают свидетели, "на место происшествия приехал приятель пострадавшего и отомстил водителю грузовика, нанёс ему телесные увечия, после которых госпитализировали и виновника аварии".

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