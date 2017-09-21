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Обвиняемый в убийстве Андрея Драчёва может быть причастен к другим преступлениям?

Хабаровским следственным управлением устанавливаются лица, пострадавшие от преступных действий обвиняемого Анара Аллахверанова
Фото: Goldenmost.ru Фото: Goldenmost.ru
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства спортсмена в центре Хабаровска, сообщает ведовство.

Как ранее сообщала деловая газета «Золотой мост», 19 сентября 2017 года 25-летний Аллахверанов, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах — из хулиганских побуждений), явился в краевое следственное управление с явкой с повинной.

Напомним, что около 7 часов утра 20 августа 2017 года на улице возле кафе, расположенного в центре Хабаровска, произошла драка между двумя посетителями заведения, в ходе которой Аллахверанов нанес несколько ударов потерпевшему. От полученных травм он скончался в больнице. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. После совершения преступления Аллахверанов скрылся.

Сейчас краевым следственным управлением проверяется причастность указанного молодого человека к совершению других преступлений.

«В этой связи следствие обращается ко всем гражданам, обладающим информацией о совершении указанным лицом преступлений, а также ставших очевидцами либо потерпевшими от его преступных действий, с просьбой сообщить об этом по телефонам: «Телефон доверия» Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю 8 (4212) 470-308, 8-914-203-87-72», — уточняется в сообщении СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

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