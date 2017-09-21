Администрацию Приморья приехали проверять «президентские структуры»

Отдельный интерес проявляют к «земельным вопросам»

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

На днях в Приморье начала работу «высокая» московская комиссия, которая проверит работу администрации Приморского края и подведомственных ей структур на предмет профилактики коррупционных преступлений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету "Золотой Мост".

18 сентября 2017 года в Приморье начали работу сотрудники одного из управлений президентской администрации. Цель их работы – контрольная, сфера ответственности «посланников Президента РФ» — вопросы противодействия коррупции, организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах государственной власти. Еще к 13 сентября 2017 г. многие «подведы» — то есть, подведомственные структуры, должны были подготовить отчеты, как у них проводится «профилактика коррупционных правонарушений». Отдельный интерес посланцы президентских структур проявляют к «земельным вопросам» — работе ДЗИО (департамента земельных и имущественных отношений) Приморского края и КГКУ «Упрвление землями и имуществом на территории Приморского края». Итоги проверки пока неизвестны (она только началась), но вполне возможно что в ближайшие недели случатся какие-нибудь «кадровые решения»…