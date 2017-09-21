Большинство граждан считает, что ВЭФ должен проходить во Владивостоке

​На сайте Минвостокразвития завершился​ онлайн-опрос

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

На сайте Минвостокразвития завершился онлайн-опрос «Восточный экономический форум – это…», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, согласно результатам опроса, 63% респондентов считают, что место для проведения ВЭФ - Владивосток - выбрано удачно. При этом 24% опрошенных проголосовали за то, чтобы каждый год форум проводился в новом дальневосточном регионе.

Восточный экономический форум - это, прежде всего, площадка для презентации регионами своих проектов российскому и иностранному бизнесу. Об этом говорят 42% респондентов. Почти равное количество участников опроса назвали ВЭФ площадкой для межгосударственных контактов на высшем уровне по повестке развития ДФО, а также для выработки новых решений для ключевых задач развития макрорегиона на экспертном уровне. За такие варианты проголосовало 24% и 21% опрошенных соответственно.

Почти половина принявших участие в опросе уверены, что форум можно считать успешным, если представленные проекты нашли своих инвесторов. Еще одним важным критерием успеха проведения форума, по мнению участников опроса, являются достигнутые на государственном уровне договоренности по повестке развития Дальнего Востока.

Треть респондентов уверена, что лидирующую роль на форуме должны играть российские инвесторы, так как именно им предстоит развивать Дальний Восток. При этом, по мнению 24% опрошенных, площадка форума предназначена для того, чтобы познакомить иностранных инвесторов с новыми преференциями, предоставляемыми им в макрорегионе. Чуть меньше - 22% - считают важнейшими игроками на форуме иностранные правительственные делегации, так как решения о крупных инвестициях принимаются на государственном уровне.

Напомним, Восточный экономический форум в 2017 году прошел во Владивостоке в третий раз. На полях форума были заключены 217 соглашений на сумму порядка 2,5 триллионов рублей. Насыщенной была и программа ВЭФ. Общее количество состоявшихся мероприятий деловой программы форума - более 80 сессий разного формата. В рамках деловой программы на форуме прошли презентации 34 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций в 1,5 триллиона рублей.