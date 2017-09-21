Ближайшие выходные в Приморье будут дождливыми и солнечными 17:48, 21 сентября Ближайшие выходные в Приморье будут дождливыми и солнечными
Приморье в пятницу накроют дожди 17:36, 21 сентября Приморье в пятницу накроют дожди
Большинство граждан считает, что ВЭФ должен проходить во Владивостоке 17:14, 21 сентября Большинство граждан считает, что ВЭФ должен проходить во Владивостоке
Новостная лента
Сентябрь, 21 четверг
18:12
Игорь Пушкарев: Корыстным людям не место у власти
18:12
Руководство Приморья способствует закрытию промышленных предприятий? Эксклюзив
18:00
Известный мексиканский колдун предсказал для России прекрасное будущее
17:48
Ближайшие выходные в Приморье будут дождливыми и солнечными
17:36
Приморье в пятницу накроют дожди
17:23
Опасный китайский салат не пустили в Приморье
17:14
Большинство граждан считает, что ВЭФ должен проходить во Владивостоке
17:02
Международный Владивостокский марафон доставит проблемы автолюбителям приморской столицы
16:51
Во Владивостоке бесследно исчезла пенсионерка Фото
16:39
Четырех серфингистов, которых чуть не унесло в море, спасли во Владивостоке
16:27
Владивостокцам расскажут о комплексе ГТО
16:24
Во Владивостоке произошло 85 ДТП Эксклюзив
16:15
Приморец похитил деньги с чужой банковской карты
16:10
«Стоп Матильда»: Баннеры против выхода в широкий прокат картины появились на городских автобусах Владивостока
16:03
Во Владивостоке ограничат движение автомобилей в центре Адреса
15:50
В Артеме горела квартира
15:38
Приморье на ВЭФ подписало свыше 40 соглашений на более чем 260 миллиардов
15:27
В Приморье пропал рыбак
15:15
50 молодых семей Владивостока получили социальные выплаты на приобретение или строительство жилья
15:02
Легковушку погребло под овощами в ДТП под Владивостоком Фото
14:50
За сутки в Приморье потушили девять пожаров
14:43
Администрацию Приморья приехали проверять «президентские структуры»
14:43
Обвиняемый в убийстве Андрея Драчёва может быть причастен к другим преступлениям?
14:38
В Приморье обнаружен несовершеннолетний, пытавшийся сбежать в Москву
14:37
Судья из Владивостока лишился должности из-за дела опасного преступника
14:25
Apple выпустила iOS 11 Фото
14:13
Молодой человек, угрожая ножом, ограбил подростка в Приморье
14:01
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна Фото
13:49
Спать в самолете опасно, - ученые
13:36
Нелепое ДТП устроила автоледи на острове Русский Фото
13:26
Вечер памяти 80-летия переселения корейцев с Дальнего Востока прошел в Уссурийске Фото
13:24
Пьяный приморец, задержанный на ЖД-станции, оказался наркоманом
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4203 (142) от 21 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Рассчитаться за проезд часами
Ученые отправили цветы по жизненному пути
Эрмитаж приглашает в путешествие с экскурсоводом-мистиком Константином Хабенским
Горожанам рассказали, как уберечься от инсультов и гипертонии
Японские кудоисты просили разрешения тренироваться во Владивостоке
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Большинство граждан считает, что ВЭФ должен проходить во Владивостоке

​На сайте Минвостокразвития завершился​ онлайн-опрос
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

На сайте Минвостокразвития завершился онлайн-опрос «Восточный экономический форум – это…», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, согласно результатам опроса, 63% респондентов считают, что место для проведения ВЭФ - Владивосток - выбрано удачно. При этом 24% опрошенных проголосовали за то, чтобы каждый год форум проводился в новом дальневосточном регионе.

Восточный экономический форум - это, прежде всего, площадка для презентации регионами своих проектов российскому и иностранному бизнесу. Об этом говорят 42% респондентов. Почти равное количество участников опроса назвали ВЭФ площадкой для межгосударственных контактов на высшем уровне по повестке развития ДФО, а также для выработки новых решений для ключевых задач развития макрорегиона на экспертном уровне. За такие варианты проголосовало 24% и 21% опрошенных соответственно.

Почти половина принявших участие в опросе уверены, что форум можно считать успешным, если представленные проекты нашли своих инвесторов. Еще одним важным критерием успеха проведения форума, по мнению участников опроса, являются достигнутые на государственном уровне договоренности по повестке развития Дальнего Востока.

Треть респондентов уверена, что лидирующую роль на форуме должны играть российские инвесторы, так как именно им предстоит развивать Дальний Восток. При этом, по мнению 24% опрошенных, площадка форума предназначена для того, чтобы познакомить иностранных инвесторов с новыми преференциями, предоставляемыми им в макрорегионе. Чуть меньше - 22% - считают важнейшими игроками на форуме иностранные правительственные делегации, так как решения о крупных инвестициях принимаются на государственном уровне.

Напомним, Восточный экономический форум в 2017 году прошел во Владивостоке в третий раз. На полях форума были заключены 217 соглашений на сумму порядка 2,5 триллионов рублей. Насыщенной была и программа ВЭФ. Общее количество состоявшихся мероприятий деловой программы форума - более 80 сессий разного формата. В рамках деловой программы на форуме прошли презентации 34 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций в 1,5 триллиона рублей.

Похожие новости
Международный Владивостокский марафон доставит проблемы автолюбителям приморской столицы
17:02, 21 сентября 2017 Международный Владивостокский марафон доставит проблемы автолюбителям приморской столицы

С 8:30 часов утра 23 сентября будет перекрыта часть города

Владивостокцам расскажут о комплексе ГТО
16:27, 21 сентября 2017 Владивостокцам расскажут о комплексе ГТО

Открытие нового сезона во Дворце детского творчества

Во Владивостоке произошло 85 ДТП
16:24, 21 сентября 2017 Во Владивостоке произошло 85 ДТП

Всего в столице Приморья зарегистрировано почти 400 нарушений ПДД

«Стоп Матильда»: Баннеры против выхода в широкий прокат картины появились на городских автобусах Владивостока
16:10, 21 сентября 2017 «Стоп Матильда»: Баннеры против выхода в широкий прокат картины появились на городских автобусах Владивостока

Страсти вокруг фильма продолжаются

Во Владивостоке ограничат движение автомобилей в центре
16:03, 21 сентября 2017 Во Владивостоке ограничат движение автомобилей в центре

Празднование Дня тигра 24 сентября

50 молодых семей Владивостока получили социальные выплаты на приобретение или строительство жилья
15:15, 21 сентября 2017 50 молодых семей Владивостока получили социальные выплаты на приобретение или строительство жилья

В этом году они получат от 611 тысяч до 1 миллиона 528 тысяч рублей

Apple выпустила iOS 11
14:25, 21 сентября 2017 Apple выпустила iOS 11

Обновление получило более 300 новых функций