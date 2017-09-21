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Во Владивостоке бесследно исчезла пенсионерка

Родственники пропавшей просят помощи
Фото: Примпоиск Фото: Примпоиск
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивают пенсионерку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпоиск.

Гагина Лива Михайловна 1941 года рождения вышла из дома во Владивостоке еще 12 сентября, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. 

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 164 см., худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Была одета: красный халат, белая куртка с капюшоном, черные колготки, синие туфли на липучке.

Особые приметы: на правой стороне под бровью имеется пигментное пятно коричневого цвета диаметром около 1 см., частично вставлены золотые зубы, наличие горба. 

МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЗОРИЕНТИРОВАНА! 

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ливы Михайловны, просим позвонить по телефонам:
8 (4232) 49 – 09 – 24 или 02, 102 – полиция
8 914 721 22 32– волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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