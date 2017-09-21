Приморье в пятницу накроют дожди

Воздух прогреется до +19…+21 °С

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Вчера днем в Приморье сохранялся неустойчивый характер погоды. Над краем смещались фронтальные разделы, которые в большинстве районов вызвали дожди, выпало 1–8 мм. Основной фон дневных температур воздуха составил +18…+24 °С. Ночью за фронтом распространился гребень антициклона и осадки прекратились. В условиях антициклональной и малооблачной погоды ночные температуры опустились до +7…+12 °С, в отдельных районах воздух выхолодился до 0…+5 °С, лишь на южном побережье было теплее, +14…+16 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке преобладала облачная погода, после полудня прошел дождь, выпало 0,5 мм. День оказался на 2–3 градуса холоднее предыдущего. Минимальная температура воздуха составила +12…+15 °С.

Сегодня, 21 сентября, и в ближайшую ночь погоду в Приморье будет определять гребень тихоокеанского антициклона. Днем воздух прогреется до +20…+25 °С, ночью основной фон температур составит +6…+14 °С, в отдельных горных районах воздух выхолодится до +4…−1 °С.

Завтра днем антициклон отступит на восток, атмосферное давление начнет падать. К Приморью подойдут атмосферные фронты, на западе края начнутся дожди, усилится ветер. Фон дневных температур без существенных изменений.

Во Владивостоке сегодня и в ближайшую ночь ожидается малооблачная погода. Днем столбик термометра поднимется до +21…+24 °С, ночью опустится до +14…+16 °С. Завтра в течение дня облачность увеличится до значительной, во второй половине дня усилится юго-восточный ветер, вечером возможен небольшой дождь. Максимальная температура ожидается на 2–3 градуса ниже и составит +19…+21 °С.