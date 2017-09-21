Четырех серфингистов, которых чуть не унесло в море, спасли во Владивостоке 16:39, 21 сентября Четырех серфингистов, которых чуть не унесло в море, спасли во Владивостоке
«Стоп Матильда»: Баннеры против выхода в широкий прокат картины появились на городских автобусах Владивостока 16:10, 21 сентября «Стоп Матильда»: Баннеры против выхода в широкий прокат картины появились на городских автобусах Владивостока
Во Владивостоке ограничат движение автомобилей в центре 16:03, 21 сентября Во Владивостоке ограничат движение автомобилей в центре (Адреса)
Новостная лента
Сентябрь, 21 четверг
16:41
Игорь Пушкарев: Корыстным людям не место у власти
16:41
Руководство Приморья способствует закрытию промышленных предприятий? Эксклюзив
16:39
Четырех серфингистов, которых чуть не унесло в море, спасли во Владивостоке
16:27
Владивостокцам расскажут о комплексе ГТО
16:24
Во Владивостоке произошло 85 ДТП Эксклюзив
16:15
Приморец похитил деньги с чужой банковской карты
16:10
«Стоп Матильда»: Баннеры против выхода в широкий прокат картины появились на городских автобусах Владивостока
16:03
Во Владивостоке ограничат движение автомобилей в центре Адреса
15:50
В Артеме горела квартира
15:38
Приморье на ВЭФ подписало свыше 40 соглашений на более чем 260 миллиардов
15:27
В Приморье пропал рыбак
15:15
50 молодых семей Владивостока получили социальные выплаты на приобретение или строительство жилья
15:02
Легковушку погребло под овощами в ДТП под Владивостоком Фото
14:50
За сутки в Приморье потушили девять пожаров
14:43
Администрацию Приморья приехали проверять «президентские структуры»
14:43
Обвиняемый в убийстве Андрея Драчёва может быть причастен к другим преступлениям?
14:38
В Приморье обнаружен несовершеннолетний, пытавшийся сбежать в Москву
14:37
Судья из Владивостока лишился должности из-за дела опасного преступника
14:25
Apple выпустила iOS 11 Фото
14:13
Молодой человек, угрожая ножом, ограбил подростка в Приморье
14:01
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна Фото
13:49
Спать в самолете опасно, - ученые
13:36
Нелепое ДТП устроила автоледи на острове Русский Фото
13:26
Вечер памяти 80-летия переселения корейцев с Дальнего Востока прошел в Уссурийске Фото
13:24
Пьяный приморец, задержанный на ЖД-станции, оказался наркоманом
13:12
Сотрудники Молодежного ресурсного центра проводят занятия для школьников и студентов Владивостока Фото
13:01
Мнение: В Приморье развивается предпринимательская экосистема
12:51
Модернизация «Спецзавода №1» во Владивостоке идет полным ходом Фото и Видео
12:40
Завтра во Владивостоке состоится ежегодный бизнес-форум
12:28
19 приморцев пострадали от отравления грибами
12:16
Приморца сбил грузовой поезд
12:04
Автолюбители Владивостока попали в нелепую ситуацию Фото
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4203 (142) от 21 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Рассчитаться за проезд часами
Ученые отправили цветы по жизненному пути
Эрмитаж приглашает в путешествие с экскурсоводом-мистиком Константином Хабенским
Горожанам рассказали, как уберечься от инсультов и гипертонии
Японские кудоисты просили разрешения тренироваться во Владивостоке
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Четырех серфингистов, которых чуть не унесло в море, спасли во Владивостоке

Спасатели отряда оперативно отреагировали на вызов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Накануне, 19  сентября, в 20:25 во владивостокский поисково-спасательный отряд - филиал ДВРПСО МЧС России поступило сообщение о том, что в бухте Патрокл людей на серфингах уносит в море, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Спасатели отряда оперативно выдвинулись на акваторию бухты. Спустя три минуты прибыли на место. На море в это время уже темно, но спасатели смогли быстро найти пострадавших. Четверо серфингистов были спасены, их эвакуировали на берег на катере «БЛ 820».

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Приморец похитил деньги с чужой банковской карты
16:15, 21 сентября 2017 Приморец похитил деньги с чужой банковской карты

Злоумышленник предстанет перед судом

В Артеме горела квартира
15:50, 21 сентября 2017 В Артеме горела квартира

Огнеборцам удалось спасти жилье

В Приморье пропал рыбак
15:27, 21 сентября 2017 В Приморье пропал рыбак

Поиски, проводимые родственниками, местными жителями и полицией результата не дали

Легковушку погребло под овощами в ДТП под Владивостоком
15:02, 21 сентября 2017 Легковушку погребло под овощами в ДТП под Владивостоком

В больницу отправили двух пострадавших

За сутки в Приморье потушили девять пожаров
14:50, 21 сентября 2017 За сутки в Приморье потушили девять пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Администрацию Приморья приехали проверять «президентские структуры»
14:43, 21 сентября 2017 Администрацию Приморья приехали проверять «президентские структуры»

Отдельный интерес проявляют к «земельным вопросам»

Обвиняемый в убийстве Андрея Драчёва может быть причастен к другим преступлениям?
14:43, 21 сентября 2017 Обвиняемый в убийстве Андрея Драчёва может быть причастен к другим преступлениям?

Хабаровским следственным управлением устанавливаются лица, пострадавшие от преступных действий обвиняемого Анара Аллахверанова