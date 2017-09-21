Четырех серфингистов, которых чуть не унесло в море, спасли во Владивостоке

Спасатели отряда оперативно отреагировали на вызов

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Накануне, 19 сентября, в 20:25 во владивостокский поисково-спасательный отряд - филиал ДВРПСО МЧС России поступило сообщение о том, что в бухте Патрокл людей на серфингах уносит в море, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Спасатели отряда оперативно выдвинулись на акваторию бухты. Спустя три минуты прибыли на место. На море в это время уже темно, но спасатели смогли быстро найти пострадавших. Четверо серфингистов были спасены, их эвакуировали на берег на катере «БЛ 820».

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