Приморец похитил деньги с чужой банковской карты

Злоумышленник предстанет перед судом

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Житель села Екатериновка обвиняется в незаконном хищении денежных средств с банковской карты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что злоумышленник, находясь в помещении магазина в селе Екатериновка, воспользовался оставленной местным жителем банковской картой. Обвиняемый поместил карту в терминал банкомата, расположенного в этом же магазине, ввел пин-код, который заранее запомнил, и произвел списание денежных средств в сумме 13 тысяч рублей.

В ходе розыска полицейские задержали 32-летнего жителя села Екатериновка, подозреваемого в совершении данного преступления. Похищенные денежные средства злоумышленник потратил по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал полностью.

В настоящее время по уголовному делу выполнены необходимые следственные и процессуальные действия.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.