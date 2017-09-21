Международный Владивостокский марафон доставит проблемы автолюбителям приморской столицы

С 8:30 часов утра 23 сентября будет перекрыта часть города

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

ГАИ Владивостока предупреждает о временном ограничении движения и парковки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении « IIМеждународного Владивостокского марафона» 23 сентября с 8 часов 30 минут до 15 часов 10 минут движение и парковка автотранспорта будет ограничена на следующих участках автодорог:

Остров Русский

с 8:30 до 13 часов по Университетскому проспекту от пересечения с подъездом к Ворошиловской батарее до кольцевой развязки мостового перехода «Русский мост» по направлению от пересечения с подъездом к Ворошиловской батарее до кольцевой развязки мостового перехода «Русский мост».

с 9 часов до 9 часов 10 минут по улице Бархатная в районе дома № 16а по улице Бархатная по направлению к мостовому переходу «Русский мост»;

с 10 до 14 часов по улице Бархатная от дома № 16а по улице Бархатная до дома № 44 по улице Басаргина.

В Первомайском районе движение и парковка транспортных средств будут ограниченны:

с 10 часов до 14 часов по участку автомобильной дороги от дома № 16б по улице Катерная до дома № 41 по улице Коммунаров по направлению от улицы Катерная до улицы Коммунаров;

с 10 часов до 14:30 по улицам Героев-Тихоокеанцев, Олега Кошевого, Калинина от дома № 41 по улице Коммунаров до дома № 275 по улице Калинина по направлению от улицы Героев-Тихоокеанцев до улицы Калинина;

с 10:30 до 14:50 следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Очаковская: от пересечения с улицей Харьковская до пересечения с улицей Ужгородская;

- по улице Ужгородская: от пересечения с улицей Очаковская до пересечения с улицей Надибаидзе;

- по улице Надибаидзе: от пересечения с улицей Ужгородская до пересечения с улицей Калинина;

- по участку автомобильной дороги от дома № 273а по улице Калинина до пересечения с улицей Черемуховая.

с 10 часов 30 мин до 15 часов на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Луцкого: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с Всеволода Сибирцева;

- по улице Всеволода Сибирцева: от пересечения с улицей Луцкого до пересечения с улицей Пушкинской;

- по улице Пушкинская: от пересечения с улицей Всеволода Сибирцева до пересечения с улицейБаневура;

-на участке дороги от пересечения с улицей Пушкинская до пересечения с улицейСветланская.

с 09 часов 00 мин до 15 часов 10 минут на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Баневура до пересечения с улицей Океанский проспект;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Корабельная Набережная от дома №66 по улице Светланская до дома №1 по улице Корабельная Набережная:

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Карабельная Набережная:

- по участку автомобильной дороги от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Адмирала Фокина до пересечения с улицей Береговая;

- по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с Почтовым переулком.

с 15 часов до 17 часов 30 минут по улице Корабельная Набережная от дома №66 по улице Светланская до пересечения соСветланским переулком;

Объезд автотранспорта будет осуществляться:

- по Университетскому проспекту от кольцевой развязки мостового перехода «Русский мост» до пересечения с подъездом к Ворошиловской батарее;

- по улицам: Борисенко, Архангельская, Можайская, Новороссийская и Басаргина;

- Океанский проспект, Семеновская, Уборевича, Суханова, Всеволода Сибирцева и Капитана Шефнера.

- движение большегрузного автотранспорта по автодороге Де-Фриз – Седанка-Патрокл в сторону острова Русский будет ограничено и осуществляться до транспортной развязки по направлению движения в сторону микрорайона Снеговая Падь.

На вышеперечисленных участках автомобильных дорог движение автотранспорта в том числе маршрутных автобусов будет регулироваться инспекторами дорожно-патрульной службы.

Госавтоинспекция Владивостока просит горожан и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения; следовать требованиям полиции и регулировщика.