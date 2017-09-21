В Артеме горела квартира

Огнеборцам удалось спасти жилье

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Артём, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморбя. Звонивший сообщил о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Кирова.

Уже через четыре минуты прибыли первые бригады огнеборцев и приступили к работам по ликвидации пожара. При тушении пожарные столкнулись с задымлением внутри помещения, в результате чего было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. В жилом помещении горели телевизор и телевизионная тумбочка.

Общая площадь возгорания составила 3 кв. м. На тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники. В результате происшествия никто не пострадал.

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