Приморье на ВЭФ подписало свыше 40 соглашений на более чем 260 миллиардов

Одно из важнейших соглашений - о создании в крае Центра ядерной медицины

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Меморандумы о намерениях реализовать проекты на общую сумму более 260 миллиардов рублей удалось подписать Приморскому краю в ходе ВЭФ-2017. Пятнадцать предприятий в ходе форума получили статус резидента СП Владивосток и ТОРов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Подписано более 40 таких соглашений.

Одно из подписанных соглашений касалось создания в Приморье Центра ядерной медицины, который планируется ввести в эксплуатацию к концу 2020 года. Новый центр сможет обслуживать шесть тысяч больных в год по полису ОМС. Также создание центра позволит осуществить запуск производства радиофармпрепаратов.