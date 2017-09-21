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Политика и экономика

Приморье на ВЭФ подписало свыше 40 соглашений на более чем 260 миллиардов

Одно из важнейших соглашений - о создании в крае Центра ядерной медицины
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Меморандумы о намерениях реализовать проекты на общую сумму более 260 миллиардов рублей удалось подписать Приморскому краю в ходе ВЭФ-2017. Пятнадцать предприятий в ходе форума получили статус резидента СП Владивосток и ТОРов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Подписано более 40 таких соглашений.

Одно из подписанных соглашений касалось создания в Приморье Центра ядерной медицины, который планируется ввести в эксплуатацию к концу 2020 года. Новый центр сможет обслуживать шесть тысяч больных в год по полису ОМС. Также создание центра позволит осуществить запуск производства радиофармпрепаратов. 

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