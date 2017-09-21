Нелепое ДТП устроила автоледи на острове Русский 13:36, 21 сентября Нелепое ДТП устроила автоледи на острове Русский (Фото)
19 приморцев пострадали от отравления грибами 12:28, 21 сентября 19 приморцев пострадали от отравления грибами
Приморца сбил грузовой поезд 12:16, 21 сентября Приморца сбил грузовой поезд
Новостная лента
Сентябрь, 21 четверг
13:39
Игорь Пушкарев: Корыстным людям не место у власти
13:39
Руководство Приморья способствует закрытию промышленных предприятий? Эксклюзив
13:36
Нелепое ДТП устроила автоледи на острове Русский Фото
13:26
Вечер памяти 80-летия переселения корейцев с Дальнего Востока прошел в Уссурийске Фото
13:24
Пьяный приморец, задержанный на ЖД-станции, оказался наркоманом
13:12
Сотрудники Молодежного ресурсного центра проводят занятия для школьников и студентов Владивостока Фото
13:01
Мнение: В Приморье развивается предпринимательская экосистема
12:51
Модернизация «Спецзавода №1» во Владивостоке идет полным ходом Фото и Видео
12:40
Завтра во Владивостоке состоится ежегодный бизнес-форум
12:28
19 приморцев пострадали от отравления грибами
12:16
Приморца сбил грузовой поезд
12:04
Автолюбители Владивостока попали в нелепую ситуацию Фото
11:59
Во Владивостоке заминировали школу №43 Фото
11:53
9-я Владивостокская биеннале визуальных искусств стартует в столице Приморья
11:40
В Приморье экс-сотрудник ГУФСИН отобрал у осужденных телефоны для личного пользования
11:28
В Уссурийске произошел пожар в кафе Видео
11:16
Все больше иностранных туристов посещают Приморье
11:04
Владивостокцев «заела» мошка
10:52
Константин Межонов принял участие в церемонии вручения удостоверений избранным депутатам думы Владивостока
10:40
Педофил изнасиловал 13-летнюю школьницу в Приморье
10:29
В Приморье произошла смертельная авария
10:17
Депутат приморского парламента: «Думаю, что отопительный сезон состоится»
10:06
Во Владивостоке изменилась схема организации дорожного движения Адреса
09:54
Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 21 сентября
09:42
Приморцы едва не накормили Китай ядовитым медом
09:30
Часть Владивостока останется без света сегодня, 21 сентября Адреса
09:19
Часть Владивостока останется без воды сегодня, 21 сентября Адреса
09:06
Названы худшие пляжи недели в Приморье
08:33
В четверг, 21 сентября, в Приморье без осадков
08:02
Статистика: Работодатели Приморья ищут дешевых работников
07:44
Гороскоп на 21 сентября
06:35
Конец света наступит 23 сентября 2017 года: правда или нет
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4203 (142) от 21 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Рассчитаться за проезд часами
Ученые отправили цветы по жизненному пути
Эрмитаж приглашает в путешествие с экскурсоводом-мистиком Константином Хабенским
Горожанам рассказали, как уберечься от инсультов и гипертонии
Японские кудоисты просили разрешения тренироваться во Владивостоке
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Фоторепортажи

Вечер памяти 80-летия переселения корейцев с Дальнего Востока прошел в Уссурийске

Обширную концертную программу посетили гости из ближнего и дальнего зарубежья
Фото: Константин Батюшев Фото: Константин Батюшев
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Вечер памяти, посвященный 80-летней годовщине принудительного переселения корейцев с Дальнего Востока в Центральную Азию, прошел в Уссурийске в субботу, 16 октября. Мероприятие стало вторым днем международного симпозиума "1937 год: Русскоязычные корейцы – прошлое, настоящее и будущее". На сцене ДОРА зрители увидели театрализованные постановки, отражающие историю российских корейцев. Мероприятие посетили высокопоставленные гости, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья, сообщает ИА UssurMedia.

География гостей вечера памяти была довольно обширной: видные отечественные и зарубежные ученые, в том числе из Австрии, США, Южной Кореи, Китая, Казахстана, Узбекистана и других стран, исследователи, ставшие участниками международного симпозиума, приехали в Уссурийск.

Почетными гостями стали председатель Общероссийского объединения корейцев, член совета при президенте РФ по национальным отношениям Василий Цо, генеральный консул республики Корея во Владивостоке господин Ли Сок Пэ, председатель Национально-культурной автономии корейцев Приморского края Николай Ким, представители администрации Уссурийска.

Обширная концертная программа представила зрителям историю российских корейцев: театральная композиция и документальная хроника раскрыли сюжетную линию жизни народа от основания первых поселений до нашего времени. В постановке, подготовленной силами молодежного центра "Поколение" при национально-культурной автономии корейцев города Уссурийска, приняли участие также актеры театра ВВО.

С яркими номерами на вечере памяти выступили творческие коллективы: заслуженный коллектив самодеятельных искусств Приморского края "Ариран", ансамбль барабанщиков Корейского культурного центра, общество пожилых людей "Ноиндан", ансамбль "Радуга" из Большого Камня.

Справка: Насильственное переселение корейцев из пограничных районов Дальневосточного края началось в сентябре 1937 года. В результате более 172 тысяч корейцев было выселено в Среднюю Азию. Это мотивировалось тем, что в июле того же года японские войска вторглись в Китай, а Корея тогда была частью Японской империи. Официально переселение корейцев было признано незаконным 1 апреля 1993 года.

Автор фоторепортажа: Константин Батюшев

Похожие новости
Сергей Жигунов: Спасибо за людей, которые живут во Владивостоке
11:16, 18 сентября 2017 Сергей Жигунов: Спасибо за людей, которые живут во Владивостоке

Международный фестиваль «Меридианы Тихого» завершился в Приморье

Тихоокеанцы почтили память Героя Советского Союза Марии Цукановой
00:33, 15 сентября 2017 Тихоокеанцы почтили память Героя Советского Союза Марии Цукановой

После торжественной части участники митинга возложили цветы к памятнику

Танцоры-колясочники из Приморья показали класс в Петербурге
15:02, 14 сентября 2017 Танцоры-колясочники из Приморья показали класс в Петербурге

Команда заняла третье место в латиноамериканской программе международного чемпионата

В Приморье прошла школа-конференция по проблемам химии и биологии
16:22, 13 сентября 2017 В Приморье прошла школа-конференция по проблемам химии и биологии

Учёные ответили на актуальные вопросы

Красоты Хасана влюбляют в себя с первого взгляда
13:28, 12 сентября 2017 Красоты Хасана влюбляют в себя с первого взгляда

Фоторепортаж РИА VladNews

Во Владивосток прибыл лайнер «Pacific Venus»
11:38, 10 сентября 2017 Во Владивосток прибыл лайнер «Pacific Venus»

Судно покинет столицу сегодня в 18.00

Симфоническая музыка прозвучала на центральной площади Владивостока
10:38, 10 сентября 2017 Симфоническая музыка прозвучала на центральной площади Владивостока

На мероприятии побывал фотокорреспондент РИА VladNews