Вечер памяти 80-летия переселения корейцев с Дальнего Востока прошел в Уссурийске

Обширную концертную программу посетили гости из ближнего и дальнего зарубежья

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Вечер памяти, посвященный 80-летней годовщине принудительного переселения корейцев с Дальнего Востока в Центральную Азию, прошел в Уссурийске в субботу, 16 октября. Мероприятие стало вторым днем международного симпозиума "1937 год: Русскоязычные корейцы – прошлое, настоящее и будущее". На сцене ДОРА зрители увидели театрализованные постановки, отражающие историю российских корейцев. Мероприятие посетили высокопоставленные гости, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья, сообщает ИА UssurMedia.

География гостей вечера памяти была довольно обширной: видные отечественные и зарубежные ученые, в том числе из Австрии, США, Южной Кореи, Китая, Казахстана, Узбекистана и других стран, исследователи, ставшие участниками международного симпозиума, приехали в Уссурийск.

Почетными гостями стали председатель Общероссийского объединения корейцев, член совета при президенте РФ по национальным отношениям Василий Цо, генеральный консул республики Корея во Владивостоке господин Ли Сок Пэ, председатель Национально-культурной автономии корейцев Приморского края Николай Ким, представители администрации Уссурийска.

Обширная концертная программа представила зрителям историю российских корейцев: театральная композиция и документальная хроника раскрыли сюжетную линию жизни народа от основания первых поселений до нашего времени. В постановке, подготовленной силами молодежного центра "Поколение" при национально-культурной автономии корейцев города Уссурийска, приняли участие также актеры театра ВВО.

С яркими номерами на вечере памяти выступили творческие коллективы: заслуженный коллектив самодеятельных искусств Приморского края "Ариран", ансамбль барабанщиков Корейского культурного центра, общество пожилых людей "Ноиндан", ансамбль "Радуга" из Большого Камня.

Справка: Насильственное переселение корейцев из пограничных районов Дальневосточного края началось в сентябре 1937 года. В результате более 172 тысяч корейцев было выселено в Среднюю Азию. Это мотивировалось тем, что в июле того же года японские войска вторглись в Китай, а Корея тогда была частью Японской империи. Официально переселение корейцев было признано незаконным 1 апреля 1993 года.