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Происшествия

В Приморье пропал рыбак

Поиски, проводимые родственниками, местными жителями и полицией результата не дали
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

19 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске жителя Кавалеровского района 1951 года рождения, который 17 сентября в 18:00 отправился на рыбалку в районе мыса Бриннера и до настоящего времени не вернулся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Поиски, проводимые родственниками, местными жителями и полицией результата не дали.

В 09:30 для оказания помощи полицейским убыла поисковая группа филиала Находкинского поисково-спасательного отряда «Рудная Пристань». 19 сентября обследовано 8 км береговой черты от мыса Бриннера до скалы «Белая церковь» и 60 километров водной поверхности на катере от мыса Бриннера до бухты Зеркальная.

20 сентября поисковая группа обследовала 25 км. береговой черты от мыса Бриннера до мыса Непроходимый.

21 сентября планируетсяобследование водной акватории южнее, юго-восточнее мыса Бриннера.

Нарастающим итогом обследовано 33 км береговой черты и 60 км водной поверхности. Силы и средства: К поискам привлечено 9 человек и 2 единицы техники.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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