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Общество

50 молодых семей Владивостока получили социальные выплаты на приобретение или строительство жилья

В этом году они получат от 611 тысяч до 1 миллиона 528 тысяч рублей
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

В краевом центре продолжается реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» на 2014-2019 годы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В рамках программы социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в этом году уже предоставлена 50 молодым семьям.

Как сообщили в городском управлении по учету и распределению жилой площади, общая сумма выплат составила 47 074 300 рублей 39 копеек. Это 48,54 % от целевых показателей расходных обязательств. Правом на получение соцвыплаты, таким образом, пока воспользовалась лишь каждая вторая семья.

Напомним, в этом году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства выданы 103 молодым семьям. В этом году они получат от 611 тысяч до 1 миллиона 528 тысяч рублей, сумма зависит от состава семьи.

Ознакомиться с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» на 2014-2019 годы можно на официальном сайте администрации города www.vlc.ru в разделе «Документы».

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