Известный мексиканский колдун предсказал для России прекрасное будущее

Ранее Антонио Васкес Альба предсказал две войны и победу Трампа на выборах

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Антонио Васкес Альба, ранее предсказавший войны в Ираке и в Сирии, а также победу Трампа на выборах в США, накануне изрек новое пророчество — на этот раз оно касается России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Хакасия.Информ.

По словам колдуна, России не страшны никакие катастрофы и беды. Однако небольшие экономические трудности все-таки предстоит пройти. Да и те будут наблюдаться лишь на первых порах.

Предсказатель уверен, что нынешняя политическая нестабильность во всем мире отнюдь не подорвет мощи России. Россия переживет и санкции, и информационную войну, и все попытки политического давления. В конце концов, Россия останется в числе сильнейших держав мира, заявляет колдун Антонио.

Что касается времени, то Альба утверждает, что эти трудности Россия переживет до 2022 года, после чего ее ждет расцвет.