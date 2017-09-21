В Приморье обнаружен несовершеннолетний, пытавшийся сбежать в Москву

Мальчику надоели чрезмерная опека и постоянный контроль

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жительницы села Лазо Дальнереченского района, которая является опекуном. Женщина сообщила, что ее 15-летний подопечный утром на велосипеде уехал в школу и до настоящего времени не вернулся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

От своего сына, проживающего в этом же поселке, женщина узнала, что мальчик оставил дневник и записку, после чего уехал в неизвестном направлении. В своем послании подросток сообщил, что учиться и жить дома он не желает, поэтому уезжает в Москву. Женщина попыталась самостоятельно разыскать несовершеннолетнего, после чего обратилась с заявлением об исчезновении сына в полицию.

Полицейские незамедлительно организовали мероприятия, направленные на поиск несовершеннолетнего. Ориентировка с приметами мальчика была передана наружным нарядам.

Участковые уполномоченные полиции опросили родственников, знакомых и одноклассников пропавшего школьника. Установлено, что ранее мальчик неоднократно уходил из дома, а также из детского дома, где ранее находился на воспитании.

В ходе розыска сотрудники полиции обнаружили беглеца у сестры, проживающей в городе Дальнереченске. Мальчик рассказал полицейским, что принял решение о побеге из-за чрезмерной опеки и постоянного контроля.

Сотрудниками полиции установлено, что в отношении несовершеннолетнего противоправных действий не совершалось.

Сотрудники полиции провели с беглецом профилактическую беседу и передали его законным представителям.