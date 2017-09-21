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Общество

Apple выпустила iOS 11

Обновление получило более 300 новых функций
Фото: tech-touch.ru Фото: tech-touch.ru
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Apple официально выпустила iOS 11, сообщает РИА VladNews.

Новое обновление получило более 300 новых функций, в том числе раздел "Файлы" - каталог всего программного обеспечения, установленного на устройстве. Также появилась функция QuickType - набор текста на клавиатуре одной рукой. 

Для фотографов будет радостной новостью появление новых функций, а водителей порадовали режимом "Не беспокоить". Магазин AppStore теперь выглядит совсем иначе. Голос Siri стал более естественным и приближенным к живому, а также с мобильным помощником теперь можно контактировать не только с помощью голоса. В клавиатуре появился режим набора текста одной рукой. Новая опция в приложении «Настройки» для разгрузки неиспользуемых приложений — автоматическое удаление неиспользуемых приложений. Скриншоты теперь можно редактировать сразу после их создания. 

Кроме того, изменился дизайн и были добавлены новые обои.

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