Молодой человек, угрожая ножом, ограбил подростка в Приморье

Злоумышленник получил 5 лет тюрьмы за совершенное преступление

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Житель поселка Ярославский, 1995 года рождения, признан виновным в разбое, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что нападение было соверешено весной 2017 года в вечернее время в жилом районе пос. Ярославский. Фигурант, увидев идущего по улице подростка, 2001 года рождения, решил похитить его имущество. С этой целью он направил лезвие ножа в его сторону и потребовал передать ему сотовый телефон и кепку.

Испугавшись за свою жизнь и здоровье, потерпевший выполнил требования нападавшего. С похищенным имуществом злоумышленник скрылся с места происшествия.

Родители несовершеннолетнего незамедлительно сообщили о произошедшем в отдел полиции, указав приметы нападавшего. Злоумышленник был задержан. При нем находились похищенные вещи, которые были изъяты правоохранителями.

Следует отметить, что месяцем ранее он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступления против собственности.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.