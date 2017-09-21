Владивостокцам расскажут о комплексе ГТО

Открытие нового сезона во Дворце детского творчества

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

В субботу, 23 сентября, во владивостокском городском Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) состоится торжественное открытие творческого сезона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Гостей мероприятия ждут творческие мастер-классы, концерт с ведущими коллективами дворца, экскурсии, запуск воздушных змеев и множество других мероприятий. В рамках открытиятакже будетработать площадка всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».

Сотрудники муниципального Центра ГТО помогут пройти регистрацию на сайте комплекса ГТО и пригласят всех желающих выполнить несколько комплексов упражнений.

Кроме того, возле палатки будут работать зона аквагрима, стойки со сладкими подарками и воздушными шарами.