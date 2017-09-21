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Общество

Сотрудники Молодежного ресурсного центра проводят занятия для школьников и студентов Владивостока

Такие занятия состоят из двух частей – теоретической и практической
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр» проводят в колледжах и школах Владивостока занятия по командообразованию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. 19 сентября такой урок состоялся для первокурсников промышленного колледжа энергетики и связи.

Как рассказали в Молодежном ресурсном центре, занятия по командообразованию особенно актуальны сейчас: они помогают ребятам, особенно «новичкам», быстрее найти общий язык среди сверстников в школе или колледже.

Такие занятия состоят из двух частей – теоретической и практической. В колледже энергетики и связи специалисты рассказали студентам о пользе коллективной работы, а затем предложили им выполнить различные игровые упражнения на смекалку и сообразительность.

«Интересное занятие. Честно говоря, до этого мы так дружно не общались в группе, потому что были до этого занятия мало знакомы, – поделился впечатлением студент КГА ПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи» Никита Федоров. – Спасибо организаторам за проведенный урок».

По словам заместителя директора МКУ «Молодежный ресурсный центр» Ирины Самойленко, командообразующие занятия проводятся по предварительной договоренности с руководством учебного учреждения. Заявку на проведение можно подать по телефону: 222-22-94. Занятия проходят на бесплатной основе.

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