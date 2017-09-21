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Общество

Модернизация «Спецзавода №1» во Владивостоке идет полным ходом

Установка очистных фильтров, закупленных администрацией Владивостока и заводом
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на мусоросжигательном «Спецзаводе № 1» (ул. Бородинская, 28) специалисты устанавливают дополнительное очистное оборудование, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Один из двух рукавных фильтров смонтирован уже на 70 %. Завершить установку нового оборудования и запустить его в работу планируется до конца текущего года. Об этом сообщили представители предприятия.

«Новые рукавные фильтры закуплены за счет средств МУПВ “Спецзавод № 1” и администрации города Владивостока, – рассказал заместитель директора МУПВ «Спецзавод № 1» Станислав Холдевич. – Контракт на изготовление оборудования заключен с санкт-петербургской компанией АО “СПЕЙС-МОТОР”, которая работает на российском рынке в области охраны окружающей среды с 1992 года. Это опытная компания с хорошей репутацией. Она специализируется на изготовлении оборудования, предназначенного для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, для разных отраслей промышленности».

На сегодняшний день на «Спецзаводе № 1» произведен монтаж корпуса одного из двух фильтров и технической кабины, где будет проходить процесс управления этим фильтром.

По словам специалистов, это дополнительное оборудование позволит повысить эффективность очистки газов из мусоросжигательных котлов и сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Как рассказал Станислав Холдевич, мусоросжигательный завод, работающий по чешской технологии, был введен в эксплуатацию в 1979 году. На заводе постоянно проводятся мероприятия по модернизации оборудования, а также ведется строгий контроль производственного процесса. С момента запуска в работу «Спецзавода № 1» и до 2002 года на предприятии работали электрофильтры, которые улавливали твердые частицы (пыль) и в меньшей степени – химический состав. За годы работы электрофильтры износились, и в 2002 году была проведена модернизация газоочистного оборудования завода: были установлены современные и эффективные фильтры типа «батарейные циклоны». После этого уровень выбросов загрязняющих примесей в атмосферу радикально снизился.

«На протяжении всех лет работы “Спецзавода № 1” сертифицированные организации регулярно проводят лабораторные исследования и замеры. По результатам замеров, качество атмосферного воздуха соответствует гигиеническим нормам, – рассказал Станислав Холдевич. – В этом году в соответствии с планами и в рамках Года экологии мы совместно с администрацией Владивостока проводим на “Спецзаводе № 1” очередной этап модернизации очистного оборудования. С вводом в эксплуатацию рукавных фильтров уровень газоочистки на заводе достигнет 99 %».

Напомним, в рамках работы Восточного экономического форума 6 сентября текущего года был подписан меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между МУПВ «Спецзавод № 1» и акционерной компанией из Японии «Санко». Делегация из Страны восходящего солнца побывала на мусоросжигательном предприятии в августе и сентябре. Губернатор префектуры Тоттори Синдзи Хираи положительно оценил тот факт, чтопредприятие совершенствуется. По словам Станислава Холдевича, его японские коллеги вновь планируют посетить Владивосток в октябре. В планах делегации – посмотреть, как идет установка новых очистных фильтров.

В настоящее время работы по установке очистных фильтров ведутся по плану.

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