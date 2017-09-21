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Происшествия

Во Владивостоке заминировали школу №43

На место происшествия оперативно прибыли спецслужбы и вывели детей из здания
Фото: instagram.com/vl_crime/ Фото: instagram.com/vl_crime/
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

В четверг утром, 21 сентября, в отдел полиции города Владивостока поступило сообщение о заминировании средней школы №43, сообщает РИА VladNews на инстаграмм сообщество Vl_crime.

На место происшествия оперативно прибыли спецслужбы и вывели детей из здания. В ходе проверки учреждения и всей его территории взрывчатых устройств обнаружено не было.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность телефонного хулигана, сообщившего  о ложном вызове.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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