Во Владивостоке заминировали школу №43

На место происшествия оперативно прибыли спецслужбы и вывели детей из здания

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

В четверг утром, 21 сентября, в отдел полиции города Владивостока поступило сообщение о заминировании средней школы №43, сообщает РИА VladNews на инстаграмм сообщество Vl_crime.

На место происшествия оперативно прибыли спецслужбы и вывели детей из здания. В ходе проверки учреждения и всей его территории взрывчатых устройств обнаружено не было.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность телефонного хулигана, сообщившего о ложном вызове.

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