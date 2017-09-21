На пересечение улицы Шилкинской и проспекта Красного Знамени изменилось направлении главной дороги

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Автолюбители Владивостока попали в нелепую ситуацию из-за изменения схемы движения на пересечении улицы Шилкинской и проспекта Красного Знамени, сообщает РИА VladNews.

Теперь при движении с проспекта Красного Знамени водители должны уступить дорогу транспорту, движущемуся по улице Шилкинской. На данном участке дороги появились соответствующие знаки «Главная дорога», «Уступи дорогу», «Направление главной дороги».

Однако автолюбители продолжаются движение уже по привычке, не замечая знаков, а многих и вовсе появившиеся знаки вводят в заблуждения, в результате чего водители продолжают движения по взаимной договоренности с другими участниками движения.

Напомним, решение изменить направления главной дороги на данном перекрестке было принято совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку в связи с высокой аварийностью на данном участке улично-дорожной сети, а также с образованием транспортных заторов на улице Шилкинской.