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Происшествия

Нелепое ДТП устроила автоледи на острове Русский

Подробности устанавливаются
Фото: dps_vl Фото: dps_vl
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 сентября, на острове Русский произошло нелепое ДТП по вине автолюбительницы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Транспортное происшествие произошло в районе остановки вертодром. Как рассказали очевидцы, девушка, двигавшиеся на Honda Fit, отвлеклась, в результате чего совершила столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, который в это время пропускал пешехода.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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