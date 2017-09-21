Нелепое ДТП устроила автоледи на острове Русский

Подробности устанавливаются

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 сентября, на острове Русский произошло нелепое ДТП по вине автолюбительницы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Транспортное происшествие произошло в районе остановки вертодром. Как рассказали очевидцы, девушка, двигавшиеся на Honda Fit, отвлеклась, в результате чего совершила столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, который в это время пропускал пешехода.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

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