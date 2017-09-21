Пьяный приморец, задержанный на ЖД-станции, оказался наркоманом

По данному факту проводится проверка

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

На станции Спасск-Дальний Приморского края был задержан пьяный гражданин, у которого при себе был обнаружен наркотик, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО. 39-летнего приморца доставили в дежурную комнату полиции для составления протокола - но в ходе личного досмотра у мужчины был также обнаружен и изъят бумажный сверток со смесью табака и гашишного масла. Общий вес наркотика составил порядка одного грамма. Проводится проверка.