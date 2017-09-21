Мнение: В Приморье развивается предпринимательская экосистема

21 и 22 сентября в ДВФУ проходит II международная конференция «Предпринимательство и инновации на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона»

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

21 и 22 сентября Школа экономики и менеджмента ДВФУ проводит II международную научно-практическую конференцию «Предпринимательство и инновации на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона», сообщает РИА VladNews.

В работе конференции принимают участие ведущие исследователи. Почетным гостем встречи станет, профессор Школы бизнеса и менеджмента Технологического университета Лаппеенранта (Финляндия) Марко Торккели, который не только поделится опытом Финляндии в сфере развития стартапов, но и представит доклад «Перспективы открытых инноваций: когда теория встречается с практикой». В работе конференции запланированы секции «Исследования предпринимательства на развивающихся рынках АТР», «Технологические предпринимательство на рынках АТР», «Функционирование особых экономических зон и экономическое развитие территорий в АТР. Ведение бизнеса в Азии».

«Университет (ДВФУ - прим.ред.) сейчас становится площадкой для развития предпринимательской экосистемы в регионе. Первый элемент – это образование в бакалавриате. Второй элемент - подготовка магистров. Третий элемент – образование для сложившихся предпринимателей, которое позволяет избежать угасания, развивать бизнес – это программа Executive MBA. И последний элемент по списку, но основной по значению – развитие исследования предпринимательской деятельности в регионе. И конференция является открытой площадкой для обсуждения полученных результатов», - сказала директор ШЭМ ДВФУ Елена Гаффорова.