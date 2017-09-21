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19 приморцев пострадали от отравления грибами

Все они отравились грибочками собственного сбора и изготовления
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье за май-сентябрь 2017 года было зарегистрировано 19 случаев отравлений грибами, в том числе 18 случаев среди взрослых, 1 случай у 15-летнего подростка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Отравления грибами регистрировались в июне (1 случай), июле (5 случаев) и августе (13 случаев).

При этом 14 эпизодов отравления были зарегистрированы среди жителей Владивостока, по 1 - поселка Шкотово и острова Попова, 2 - поселка Рында на острове Русский.

Все отравления были связаны с употреблением грибов собственного сбора и приготовления. При сборе анамнеза двое пострадавших указали на употребление перезревших сыроежек, остальные – на употребление грибного ассорти без достаточной термической обработки. 

Памятка для населения:

Занимаясь самостоятельной заготовкой грибов, необходимо помнить, что существует перечень съедобных грибов. Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания.

Если вы покупаете грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными. Не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная. Также не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.

Помните, что нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. Не рекомендуется покупать свежие или сушёные грибы в местах стихийной торговли или покупать грибные консервы в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях.

На рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов.

Одной из главных причин возникновения пищевого отравления является неправильная технология приготовления грибов. Чтобы обезвредить условно съедобные грибы, нужно их специальным образом обработать - очистить от земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить или отварить. В процессе обработки ядовитые вещества удаляются из плодового тела гриба. Только после этого можно грибы использовать для приготовления грибных блюд.

Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети: в детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для переваривания грибного хитина. Поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет. Блюда из грибов рекомендуются к употреблению только абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.

Помните: собирать следует только известные вам виды грибов. Неизвестные или сомнительные плодовые тела нельзя употреблять в пищу. Следует помнить, что характерные признаки могут отсутствовать у некоторых экземпляров, например, белые хлопья на шляпке мухоморов могут смыться сильным дождём, шляпка бледной поганки, срезанная у самого верха, не позволяет заметить кольцо.

Правила грибника:

Чтобы предупредить отравление грибами, важно соблюдать меры предосторожности, в частности:

Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах.

Собирайте грибы в плетёные корзины - так они дольше будут свежими.

Собирайте только хорошо знакомые виды грибов.

Срезайте каждый гриб с целой ножкой.

Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали.

Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов готовить отдельно.

Чтобы избежать отравления грибами, помните, что нельзя:

  • собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к порче грибов;
  • собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы;
  • пробовать грибы во время сбора;
  • подвергать грибы кулинарной обработке через день и более после сбора;
  • мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде;
  • хранить грибы в тепле — это скоропортящийся продукт.

Ошибочные «признаки» ядовитых грибов

Народные приметы, «позволяющие определить ядовитые грибы», основаны на разнообразных заблуждениях и не позволяют судить об опасности грибов:

  • Ядовитые грибы имеют неприятный запах, а съедобные - приятный (запах бледной поганки почти идентичен с запахом шампиньонов, хотя по мнению некоторых людей, бледная поганка не имеет запаха вообще)
  • «Черви» (личинки насекомых) не встречаются в ядовитых грибах (заблуждение)
  • Все грибы в молодом возрасте съедобны (бледная поганка смертельно ядовита в любом возрасте)
  • Серебряные предметы в отваре ядовитого гриба чернеют (заблуждение)
  • Головка лука или чеснока буреет при варке с ядовитыми грибами (заблуждение)
  • Ядовитые грибы вызывают скисание молока (заблуждение).
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