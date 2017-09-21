Спать в самолете опасно, - ученые

Пассажир может получить баротравму

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что сон во время взлета и посадки воздушных судов может плохо сказаться на состоянии здоровья пассажиров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на RuNews24.

Всем известно, что при изменении высоты у многих людей «закладывает уши». Это происходит из-за того, что давление снаружи и внутри уха не совпадает. От этого ощущения можно избавиться, если зевнуть или глотнуть. Благодаря таким действиям удастся открыть тонкий канал в ухе, который называется евстахиевой трубой.

Американские специалисты отмечают, что человек, спящий во время взлета или посадки, не может выполнить действия, которые позволят выровнять показатели давления внутри и снаружи уха. Это может привести к тому, что ушной канал станет заблокированным. Вследствие этого пассажир воздушного судна может получить слуховую баротравму.

Специалисты определили, что в тех случаях, когда евстахиева труба заблокирована на протяжении длительного времени, может развиваться инфекция. Вследствие этого за барабанной перепонкой в ухе может образовываться жидкость. Из-за этого человек может испытывать боли. Кроме того, это приводит к проблемам со слухом.

Чтобы избежать таких проблем со здоровьем, специалисты советуют отказываться от сна во время взлета и посадки авиалайнеров.