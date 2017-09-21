Приморца сбил грузовой поезд

Мужчина успел рассказать полицейским, что не рассчитал расстояние до состава из-за алкоголя

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

В городе Уссурийск Приморского края установлена личность 54-летнего мужчины, который погиб после того, как его сбил грузовой поезд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО. Ближайшим родственникам погибшего местного жителя сообщили о трагедии.

Со слов локомотивной бригады, мужчина буквально выскочил перед локомотивом. Применив экстренное торможение, машинист не смог предотвратить наезд поезда на человека, которого после остановки состава обнаружили под вагонами с многочисленными переломами.

Потерпевший незамедлительно был доставлен в городскую больницу, где, придя в сознание, рассказал стражам правопорядка о том, что накануне происшествия употреблял спиртные напитки. И когда он стал переходить железнодорожные пути по переходу, ему показалось, что идущий поезд находится далеко от него, поэтому не остановился, а двинулся вперед. Позднее потерпевший скончался в реанимации.