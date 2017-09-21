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9-я Владивостокская биеннале визуальных искусств стартует в столице Приморья

Программа мероприятия
Фото: kollin.super-podrobn Фото: kollin.super-podrobn
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

В пятницу, 22 сентября, стартует 9-я Владивостокская биеннале визуальных искусств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этом году биеннале, которая будет проходить в краевом центре до 20 октября, представляет четыре программы – основную, параллельную, специальную и образовательную.

В рамках биеннале состоятся лекции, семинары, дискуссии, творческие встречи и круглые столы, будут представлены самые разные инсталляции, выставки живописи, графики и скульптуры, интерактивные проекты. Пройдут эти мероприятия на различных заметных и популярных городских площадках. Среди них – центр современного искусства «Артэтаж», залы Приморского отделения Союза художников России, муниципальная библиотека «Бук», галерея современного искусства «Арка», набережная Цесаревича, набережная Спортивной гавани, центр современного искусства «Заря», ДВФУ, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, ВГУЭС.

9-я Владивостокская биеннале визуальных искусств привлекает к себе внимание деятелей искусств со всего мира. В этом году свои проекты продемонстрируют представители творческой среды России, Японии, Китая, Республики Корея, США, Франции, Австрии.

С инициативой проведения 9-й Владивостокской биеннале визуальных искусств выступил межрегиональный фонд социально-культурных инноваций «Арт-пасс». 28 марта в администрации Владивостока соучредители этого фонда Юлия Климко и Анастасия Фёдорова представили проект события. Ее главной темой определена «Морфология порта», что позволит творчески реализовать идею развития и освоения побережья Тихого океана. Приоритетной задачей этой биеннале является создание позитивного образа Дальнего Востока России через интеграцию творчества в мировой художественный процесс.

Проводится 9-я биеннале визуальных искусств при поддержке администрации Владивостока.

ПРОГРАММА

Открытия 9-й Владивостокской международной биеннале визуальных искусств (VIBVA)

22 - 23 сентября 2017 год

22 сентября
13:00 – 13:45Официальное открытие основной программы

Приморская государственная картинная галерея

(ул. Алеутская, 12)

14:00 – 14:30Презентация инсталляций Бу Джихён, Соня Лаймер.

Приморская государственная картинная галерея (ул. Светланская, 38)

15:00 – 15:30Презентация видеопроектов Марины Абрамович в соавторстве с Улаем и Фито Сегрера.

«3 место» (ул. Светланская, 33, ст. 3)

16:00 – 17:00Презентация инсталляции Даши Кротовой и графики Константина Бессмертного.

Центр современного искусства «Артэтаж» (ул. Адмирала Фокина, 25)

18:30Официальное открытие Биеннале.

Презентация выставки Рольфа Гобитса.

Приморская сцена Мариинского театра (ул. Фастовская, 20)

23 сентября
11:00 – 11:30Презентация проекта У Цзюэхуя, Ольги Киселевой и Марселя Динаэ.

Военно-исторический музей Тихоокеанского флота. Ворошиловская батарея (о. Русский)

12:00 – 12:30Презентация проекта Чжан Юя и Евгения Маннера.

Береговая батарея №13 (о. Русский)

13:00Презентация проекта Ольги Киселевой в соавторстве с Ольгой Шевченко.

«Приморский океанариум» (о. Русский)

14:00Publik talk Ольги Киселвеой и Ольги Шевченко.

«Приморский океанариум» (о. Русский)

14:00Открытие выставки «Дальневосточное наследие».

Музейно-выставочный комплекс ВГУЭС (ул. Гоголя, 41)

16:00Открытие параллельной программы

Старый дворик ГУМа (ул. Светланская, 38)

16:20Выступление группы «Кот и космос» в рамках открытия Параллельной программы.

Старый дворик ГУМа (ул. Светланская, 38)

18:00Открытие выставки ЕлиКука.

ЦСИ «Заря» (просп. 100-летия Владивостока, 155)


Подробная информация о программах и мероприятиях – на официальном сайте 9-й Владивостокской международной биеннале визуальных искусств.

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