В Приморье экс-сотрудник ГУФСИН отобрал у осужденных телефоны для личного пользования

Злоумышленник предстанет перед судом

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

В Спасске-Дальнем бывший сотрудник ГУФСИН России по Приморскому краю обвиняется в присвоение, то есть хищение имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, преступления совершены в период, когда фигурант занимал должность инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК - 33 ГУФСИН России по Приморскому краю.

Так, в течение 2017 года, в нарушение требований порядка проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях, инспектор не оформлял результаты проведенных им обысков у осужденных и не докладывал об изъятии у них средств сотовой связи.

Вместо этого, используя свое служебное положение в корыстных целях, он присваивал обнаруженные и изъятые мобильные телефоны себе, распоряжаясь ими по собственном усмотрению.

Всего им незаконно обращено в свою пользу пять телефонов различных марок, среди которых - средства сотовой связи фирмы «LG», «Samsung», «Nokia» и др.

Преступные действия должностного лица были выявлены и пресечены оперативными сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в инкриминируемых деяниях признал в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.