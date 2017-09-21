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Происшествия

Владивостокцев «заела» мошка

Уже неделю тучи гнуса не дают прохода жителям и гостям города
Фото: ​НГС.Новости Фото: ​НГС.Новости
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Уже неделю тучи гнуса из мошки-белоножки не дают прохода жителям Владивостока, сообщает РИА VladNews. Как отмечают эксперты, периодичность массового "нашествия" мошки (которая в основном характерна для мая в Приморье) - 7 лет. Благоприятна для развития насекомых сырость - что и произошло во Владивостоке: насекомые, которые еще неделю назад стайками вились в основном возле клумб в тени около жилых домов, с наступлением прохлады и после дождей тучами висят в воздухе во дворах, где их не сдувает ветром.

Люди жалуются на то, что мошка настойчиво лезет в глаза и не дает спокойно дышать и разговаривать. Бывали и случаи укусов. Правда, самые стойкие горожане просто не замечают слабых насекомых, гибнущих даже от удара об одежду идущего человека. А вот кто-то отмечает, что в районах Приморья мошка гораздо "злее" и агрессивнее владивостокской.

В целом, успокаивают сограждане, во Владивостоке сложилась не самая "опасная" ситуация с мошкой: случаи укусов редки, а срок жизни и время распространения слишком малы, чтобы давать повод для серьезного беспокойства. Например, в сравнении с другими районами и городами края либо более южной территориально Кореей, где мошка встречается гораздо чаще, живет в течение года дольше, а ее стаи - гороздо более многочисленны.

Отметим, что отек от укуса мошек намного больше, чем от укуса комара - и более болезненный. Это связано с тем, что при нападении мошка выкусывает плоть, в то время как комары прокалывают кожу. Помимо этого, попадающая в ранку при укусе слюна санекомого может вызывать тяжёлую аллергическую реакцию. 

Защититься от ее укусов можно народными средствами. Горсть гвоздики следует заварить в стакане кипятка и добавить щепотку ванилина. Этим настоем следует обрабатывать открытые части тела каждый час. Отпугивающим средством являются и химические репелленты. Мошка не выносит запах дыма.

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