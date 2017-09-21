Педофил изнасиловал 13-летнюю школьницу в Приморье

В отдел полиции поступило сообщение о том, что в отношении 13-летний жительницы Партизанска совершено преступление против половой неприкосновенности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и представители следственного комитета. Установлено, что днем неизвестный мужчина, применив насилие и угрозы, надругался над несовершеннолетней.
В ходе розыска сотрудники полиции задержали подозреваемого в дежурные сутки.
В отделе полиции 27-летний местный житель, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, дал признательные показания.
По данному факту следователем следственного комитета принято процессуальное решение.