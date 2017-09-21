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Константин Межонов принял участие в церемонии вручения удостоверений избранным депутатам думы Владивостока

Новый созыв Думы Владивостока в составе 35 депутатов был избран по итогам муниципальных выборов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Вчера, 20 сентября, в актовом зале администрации Владивостока состоялась церемония вручения удостоверений избранным депутатам думы города пятого созыва по единому избирательному округу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Депутаты, избранные по одномандатным округам, в соответствии с законодательством получают удостоверения в территориальных избирательных комиссиях.

В ходе мероприятия председатель Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии Николай Кичатов озвучил результаты выборов по единому избирательному округу и вручил удостоверения депутатам.

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов поздравил депутатов с победой на выборах и выразил уверенность на плодотворную совместную работу.

«У нас одна цель – работа на благо жителей города, развитие и благоустройство Владивостока, - подчеркнул Константин Межонов. - Мы готовы совместно с депутатами всех фракций обсуждать все городские проблемы и пути их решения. Первое, что нам предстоит в ближайшее время, – это принятие городского бюджета на 2018 год».

Напомним, новый созыв Думы Владивостока в составе 35 депутатов был избран по итогам муниципальных выборов, прошедших в Единый день голосования 10 сентября.

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