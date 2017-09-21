В Приморье произошла смертельная авария

Выясняются все обстоятельства случившегося

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Смертельное ДТП произошло в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

Инцидент случился в районе 39 км автодороги Владивосток - Артем. За рулем автомобиля Honda Fit находился 24-летний мужчина. Двигаясь со стороны Артема в направлении Владивостока, водитель не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

В результате удара травмы несовместимые с жизнью получил пассажир данного автомобиля – 22-летний мужчина. В момент автоаварии погибший находился на заднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности.

В пресс-службе ГИБДД корреспонденту агентства сообщили, что на момент происшествия стаж вождения водителя Фит составил 4 месяца, ранее к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался. ДТП произошло при сложных погодных и дорожных условиях: темное время суток, на данном участке дороги не предусмотрено освещение, асфальтовое покрытие было мокрым от дождя.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.