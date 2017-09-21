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Политика и экономика

Завтра во Владивостоке состоится ежегодный бизнес-форум

В этом году он пройдет под девизом «Хватит говорить, время…»
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

22 сентября в рамках VI Международного экономического бизнес-конгресса "Диалоги" в ДВФУ пройдет ежегодный форум по предпринимательству «Аякс бизнес-форум 2017», сообщает РИА VladNews. В этом году форум пройдет под девизом «Хватит говорить, время…». Это название призвано подвигнуть гостей форума к реальным шагам по созданию собственного бизнеса, раскрыть международные возможности для построения карьеры студентов и прохождения стажировок в лучших компаниях России и мира.

«Ежегодно в России, на Дальнем Востоке, в Приморье проходят десятки акций и мероприятий, посвященных лидерству, развитию, маркетингу, предпринимательству. У каждого своя аудитория, спикеры, бюджет, но послевкусие всегда одно: поговорили, обсудили и расстались. А что же дальше?.. Хватить говорить! Настало время делать бизнес, расти глобально, экспортировать и объединятся», – заявил один из организаторов форума Александр Левиков.

В рамках мероприятия запланирован ряд секций и деловых площадок. Но ключевым событием форума станет Принцип-дуэль «Технологическое предпринимательство VS. Классическое предпринимательство» с участием ведущих бизнесменов Дальнего Востока.

Также в форуме примет участие доктор Марко Торккели (Singapore management university, профессор Lappeenranta University of Technology (Финляндия)). Для участников «Аякс бизнес форума 2017» он прочтет лекцию «Финляндия: страна тысячи стартапов».

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