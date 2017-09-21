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Во Владивостоке изменилась схема организации дорожного движения

На пересечение улицы Шилкинской и проспекта Красного Знамени изменилось направлении главной дороги
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Управление дорог и благоустройства администрации города сообщает об изменении схемы организации дорожного движения на пересечении улицы Шилкинской и проспекта Красного Знамени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На перекрёстке изменилось направление главной дороги. Теперь при движении с проспекта Красного Знамени водители должны уступить дорогу транспорту, движущемуся по улице Шилкинской.

Соответствующие дорожные знаки 2.1. «Главная дорога», 2.4 «Уступи дорогу», 8.13 «Направление главной дороги» установлены и информируют автомобилистов о схеме организации движения на данном участке.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, решение об изменении направления главной дороги на данном перекрёстке было принято совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку в связи с высокой аварийностью на данном участке улично-дорожной сети, а также с образованием транспортных заторов на улице Шилкинской.

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