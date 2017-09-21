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Приморцы едва не накормили Китай ядовитым медом

В Россию завернули почти 20 тонн меда с ударной дозой антибиотиков
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудники Россельхознадзора по Приморскому краю приостановили на российско-китайской границе крупные партии мёда, содержащего вредные вещества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Более 18 тонн опасной продукции возвращены в Приморье.

На двух таможенных пропускных пунктах госинспекторы обнаружили одинаковые нарушения. В двух партиях мёда уровень вредных веществ был превышен во много раз.

В Гродеково госинспекторы приостановили партию натурального мёда общим весом 3 107,6 килограмма.

При проверке документов выяснилось, что фактический адрес предприятия-производителя мёда не соответствует адресу, указанному в Реестре предприятий экспортёров данной продукции.

Лабораторные исследования проведенные Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора выявили в меде превышение общей бактериальной обсемененности и содержание вредных веществ - метаболитов нитрофуранов. Накапливаясь в организме человека, метаболиты нитрофуранов нарушают водно-солевой баланс организма, понижают уровень белка в плазме, вызывают анемию и подавляют активность ферментов. Доля опасных веществ в мёде в 4 раза превышала допустимую норму, и ветеринарные инспекторы постановили приостановить движение груза.

На другом пограничном ветеринарно-контрольном пункте - в Полтавке - инспекторы приостановили ещё одну крупную партию мёда (15 702,2 килограмма), поступившую из Владивостока с аналогичными первому случаю нарушениями.

Во второй партии было установлено превышение метаболитов нитрофуранов уже в 7 раз. Также не соответствовало государственному стандарту пищевой продукции КНР и предельное содержания в мёде мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Груз был возвращён в РФ.

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