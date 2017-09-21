Часть Владивостока останется без воды сегодня, 21 сентября

Причина - ремонтные работы

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 сентября, Владивосток частично останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примводоканал. Причина - ремонтные работы. Время проведения работ - до 16:00.

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