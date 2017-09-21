Часть Владивостока останется без воды сегодня, 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, Владивосток частично останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примводоканал. Причина - ремонтные работы. Время проведения работ - до 16:00.
Адреса:
Днепровский пер. 5, 5/1
Уборевича, 13, 15, 15а, 17.
Сегодня, 21 сентября, Владивосток частично останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примводоканал. Причина - ремонтные работы. Время проведения работ - до 16:00.
Адреса:
Днепровский пер. 5, 5/1
Уборевича, 13, 15, 15а, 17.
Вода здесь не соответствовала нормативам по санитарно-химическим показателям
В Уссурийске переменная облачность, температура воздуха +22…+24 °С.
Рабочих мест в 6 раз больше, чем безработных - но проблемы не решаются
День пройдет спокойно
Именно в этот день Земля может столкнуться с таинственной планетой Нибиру
В субботу на центральной площади состоится репетиция танцевального флешмоба
Изменения приведут к росту цен на верхний, средний и премиальный сегмент