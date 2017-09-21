Названы худшие пляжи недели в Приморье

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Вода здесь не соответствовала нормативам по санитарно-химическим показателям
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю за период с 11 по 15 сентября проведен отбор 58 проб морской воды и воды поверхностных водоемов, из них проведено исследование 52 проб воды на соответствие требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, 25 проб – санитарно-химическим, 26 проб – паразитологическим и 32 пробы – вирусологическим показателям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Из 52 проб, исследованных на микробиологические показатели, в 20 пробах регистрируется не соответствие гигиеническим нормативам. Превышение гигиенических нормативов по данному показателю зарегистрированы в г. Владивостоке – б.Лазурная, б. Кетовая, Хасанский район с. Безверхово – б.Нарва, б. Троица месторождение «Тизи», г. Спасск-Дальний, оз. Силикатное; Спасский район, с. Новосельское, оз. Ханка; Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, оз. Ханка «Зеленый пляж».

Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы на данных территориях не обнаружены.

В 6 пробах из 25 проб регистрируется несоответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (г. Спасск-Дальний, оз. Силикатное; Спасский район, с. Новосельское, оз. Ханка; Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, оз. Ханка «Зеленый пляж»).

Все исследованные пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов по паразитологическим и вирусологическим показателям.

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