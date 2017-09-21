В четверг, 21 сентября, в Приморье без осадков

В Уссурийске переменная облачность, температура воздуха +22…+24 °С.

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 сентября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае пременная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +20...+25°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, со второй половины дня южный умеренный. Температура воздуха +22…+24°С. Температура воды в Амурском заливе +19°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха +22…+24 °С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине дня юго-западный умеренный. Температура +21…+23°С.

Историческая справка: 21 сентября погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2014 гг.) была теплой. Максимальная температура воздуха +23,5 °С регистрировалась в 1953 году. Минимальная температура воздуха +3,3 °С отмечалась в 1999 году. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 29, туман — в 14, гроза — в 7 случаях. Самое большое количество осадков за сутки (83 мм) выпало в 1998 году. Штормовой ветер (27 м/с) фиксировался в 1975 году.