Конец света наступит 23 сентября 2017 года: правда или нет

Именно в этот день Земля может столкнуться с таинственной планетой Нибиру

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

23 сентября 2017 года конца света не будет, заявили в NASA, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



О том, что 23 сентября Земля погибнет, столкнувшись с Землей, недавно заявил американский нумеролог Дэвид Мид. По его словам, именно в этот день Земля столкнется с таинственной планетой Нибиру.



Как утверждает Дэвид Мид, пророчества конца света 23 сентября содержатся в Библии. Он также утверждает, что даже в Египетских пирамидах есть указания на то, что Земля погибнет в этот день. Футуролог уверен, что солнечное затмение, которое произошло недавно, это еще одно из предзнаменований грядущего конца света.





Еще одно указание на конец света, заявляет Мид, есть в пророчествах монахов-бенедиктинцев. Согласно этому прогнозу третий день после Новолуния 20 сентября 2017 года люди увидят невероятный феномен в ночном куполе неба. Луна начертает особую фигуру с Венерой, Марсом, Меркурием, а также зодиакальными созвездиями Дева и Лев. Объемная конфигурация ночных светил будет напоминать гигантскую корону.



Конспирологи заявляют, что на скорый конец света указывают и мощнейшие вспышки на Солнце, которые произошли в сентябре.



Впрочем, официальная наука опровергает все эти прогнозы. Ученые отмечают, что в ближайшие тысячелетия Земле не грозит гибель из-за столкновения с Нибиру. Как отмечают в NASA, даже если Нибиру существует, она не угрожает нашей планете. По меньшей мере к Земле она не будет приближаться в ближайшие 2 тыс лет.