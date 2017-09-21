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Красота и Здоровье

Ученые создали нанопластырь, который сжигает жир

Нанопластырь не будет иметь побочных эффектов
Фото: easyfreeclipart.com Фото: easyfreeclipart.com
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Ученые из США заявили о создании необычного нанопластыря, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Он заставляет клетки белого жира в складках кожи превращаться в полезный бурый. Изобретение уже было испытано в лабораторных условиях.

О своем открытии исследователи рассказали журналу ACS Nano. Новинка имеет наноиглы, через которые в организм выпускаются специальные гормоны, удаляющие белый жир. Первые опыты показали, что масса жира на той стороне живота, куда приклеили пластырь, сократилась на 20%. Результаты были получены примерно через месяц после начала эксперимента.

По мнению ученых из Университета Колумбии, нанопластырь не будет иметь таких побочных эффектов, какие наблюдаются у таблеток для похудания.

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